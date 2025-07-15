Праздничный фестиваль в честь юбилея прошел на Ходынском поле

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Юбилей в 130 лет со дня проведения первых соревнований в отечественном боксе отметили в Москве.

Праздничный фестиваль в честь юбилея прошел на Ходынском поле в Москве. Фестиваль включал в себя мастер-классы от чемпионов, викторины, VR-бокс, удар на силу и удар на скорость. Также прошел турнир по кулачным боям.

"130 лет назад на этом месте родился отечественный бокс. Очень радует, что в боксе развита преемственность поколений, мы чтим эти даты и их празднуем. Это очень важно", - отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

15 июля 1895 года на месте, где в настоящий момент находится Ходынский парк, прошли первые исторически подтвержденные соревнования по боксу.