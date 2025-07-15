Следующий турнир пройдет в 2029 году

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Представители испанского "Реала" в ходе переговоров с Международной федерацией футбола (ФИФА) предложили проводить клубный чемпионат мира каждые два года. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Отмечается, что на болельщиков "Реала" пришлось 25% продаж билетов на матчи прошедшего клубного чемпионата мира, и мадридцы видят в турнире возможность заработать. Однако ФИФА не планирует проводить соревнование чаще.

Клубный чемпионат мира в новом формате прошел в США. В турнире впервые приняли участие 32 команды. В финале английский "Челси" со счетом 3:0 обыграл французский "Пари Сен-Жермен".

Следующий клубный чемпионат мира пройдет в 2029 году. Отмечается, что желание провести турнир изъявил Катар, однако для ФИФА было бы предпочтительнее организовать соревнования в Испании, Марокко и Португалии, где в 2030 году пройдут матчи чемпионата мира среди сборных.