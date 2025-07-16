Как уточнили в администрации муниципалитета, спортсмены пройдут на парусно-весельных национальных байдарах и на байдарках из моржовых шкур маршруты от 2 до 15 км

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Регистрация команд для участия в регате на кожаных байдарах "Берингия - 2025" завершена на Чукотке, в состязании примут участие 18 команд, среди которых и семейные команды. Они пройдут на парусно-весельных национальных байдарах и на байдарках маршруты от 2 до 15 км, рассказали ТАСС в администрации Чукотского муниципального района.

"Для участия в регате заявились 18 команд, больше всего из них женских - восемь команд. Также в состязании планируют принять участие мужские, юношеские и семейные команды. Сейчас они активно тренируются", - рассказали в администрации муниципалитета.

Уточняется, что спортсмены пройдут на парусно-весельных национальных байдарах и на байдарках из моржовых шкур маршруты от 2 до 15 км. Также запланировано проведение национальных конкурсов на лучшее исполнение танца, горлового пения, песен и скороговорок на родных языках жителей Чукотки.

Регата на кожаных байдарах "Берингия-2025" пройдет в рамках Года защитника Отечества, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию Чукотского автономного округа. Планируется, что фестиваль, который пройдет 25-28 июля в национальном селе Лорино, соберет около 300 зрителей.