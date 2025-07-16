Тактаров: Махачеву будет тяжело в бою с Топурией

Ранее представитель испанского спортсмена сообщил ТАСС, что Илия Топурия намерен в будущем подняться в полусредний вес, в котором сейчас выступает Ислам Махачев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Исламу Махачеву будет тяжело в бою с испанцем Илией Топурией. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.

Ранее представитель испанского спортсмена сообщил ТАСС, что Топурия намерен в будущем подняться в полусредний вес, в котором сейчас выступает Махачев.

"Тяжело ему будет, конечно, с Топурией, если вдруг будет бой. Потому что тот быстрый и неудобный, но [Александр] Волкановски тоже был неудобный, и ничего", - сказал Тактаров.

Собеседник ТАСС отметил, что у Махачева есть все шансы в бою с чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Деллой Маддаленой. Поединок, как сообщалось, могут провести в конце 2025 года.

Махачев ранее отказался от титула чемпиона UFC в легком весе и перешел в полусреднюю весовую категорию.