Тарпищев считает, что молодое поколение теннисисток многого добьется

18-летняя Мирра Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Молодое поколение теннисисток из России добьется многого и уже в следующем году будет бороться за победу на турнирах Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA.

"В женском одиночном разряде у нас много молодых, перспективных теннисисток, - сказал Тарпищев. - Уже сейчас они показывают хорошие результаты на турнирах. Я уверен, что молодое поколение во главе с Миррой Андреевой добьется больших успехов, и уже в следующем году будет бороться за победу на турнирах Большого шлема".