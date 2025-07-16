Адеев стал шестым в заплыве на 10 км на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

Победителем стал немец Флориан Велльброк

СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Россиянин Денис Адеев финишировал шестым в заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Победителем стал немец Флориан Велльброк с результатом 1 час 59 минут 55,5 секунды. В тройку лидеров также вошли итальянец Грегорио Пальтриньери (отставание - 3,7 секунды) и австралиец Кайл Ли (+14,8). Адеев отстал от победителя на 40,3 секунды. Другой представитель России, Владислав Утробин, занял 35-е место (+9.23,3).

Российский атлет вошел в десятку сильнейших в мужском заплыве на 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта впервые с 2017 года, когда восьмым финишировал Евгений Дратцев. Призером россиянин становился в последний раз в 2011 году, бронзу тогда завоевал Сергей Большаков.

Позднее в среду пройдет женский заплыв на 10 км на открытой воде, который ранее дважды переносился из-за несоответствия воды необходимым показателям. В нем примут участие Маргарита Ершова и Екатерина Сорокина.

Соревнования по плаванию на открытой воде завершатся 20 июля. Из россиян в них выступят также Полина Козякина, Ксения Мишарина и Савелий Лузин. Заплывы проходят в акватории острова Сентоса. Год назад там в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.