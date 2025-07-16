На данный момент в лиге выступают 30 команд

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приступила к рассмотрению вопроса о расширении состава участников турнира. Комментарий комиссара НБА Адама Сильвера приводит телеканал ESPN.

Совет управляющих НБА поручил провести анализ возможного расширения лиги. Этим процессом будут заниматься два подкомитета управляющих лиги: консультативный финансовый комитет, отвечающий за расширение, и комитет по аудиту и стратегии, занимающийся финансовыми аспектами.

"Сейчас мы проводим глубокий анализ, к которому раньше не были готовы, - сказал Сильвер. - Что касается возможных сроков, пока рано говорить. Я думаю, также предполагается изучить результаты этого анализа. Мы проведем максимально тщательную работу и рассмотрим все потенциальные проблемы".

На данный момент в НБА выступают 30 команд. В последний раз состав участников лиги был расширен в 2004 году, когда в турнире стал участвовать "Шарлотт".