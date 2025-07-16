Самым посещаемым клубом чемпионата стал "Зенит"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Матчи сезона-2024/25 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) посетило 2,905 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Игры сезона-2023/24 посетило 2,678 млн человек.

Самым посещаемым клубом страны стал петербургский "Зенит", матчи которого в среднем посещал 35 691 зритель. Второе место по этому показателю занял "Краснодар" (27 559), впервые ставший чемпионом России. Самым посещаемым клубом Москвы стал "Спартак" - 19 979. Худшими в этом рейтинге стали подмосковные "Химки" (2 432), которые после завершения сезона прекратили существование. Средняя посещаемость матчей РПЛ составила 12 106 человек.

В десятку матчей, которые посетили наибольшее число зрителей, вошло девять игр с участием "Зенита". Лидером стала встреча в Санкт-Петербурге против "Краснодара" - 57 101. В тройку также вошли игры на "Газпром-Арене" против грозненского "Ахмата" (52 799) и московского ЦСКА (50 544). Единственным матчем без участия "Зенита" в этом рейтинге стала встреча столичных "Спартака" и ЦСКА (39 018).

Новый розыгрыш РПЛ начнется 18 июля матчем в Москве. В нем "Динамо" примет калининградскую "Балтику", которая в сезоне-2023/24 стал победителем Первой лиги.