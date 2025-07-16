"Реал" объявил об уходе пятикратного победителя Лиги чемпионов футболиста Васкеса

Защитник является воспитанником команды

МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Защитник Лукас Васкес покинул испанский футбольный клуб "Реал" по истечении срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В четверг пройдет церемония, в которой примут участие Васкес и президент клуба Флорентино Перес.

Васкесу 34 года, он является воспитанником "Реала". В системе клуба футболист находился с 2007 года, в сезоне-2014/15 игрок выступал за испанский "Эспаньол" на правах аренды. В общей сложности за "Реал" защитник провел 402 матча в различных турнирах, в которых отметился 38 забитыми мячами и 73 голевыми передачами. Вместе с клубом он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, три раза - клубный чемпионат мира, дважды - Суперкубок Испании, по одному разу победил в Кубке Испании и Межконтинентальном кубке.