Удальцов считает, что решение оставить "Пари НН" в РПЛ было справедливым

Нижегородская команда уступила "Сочи" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ, но в итоге заменила "Химки", которые не прошли лицензирование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Спортивный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Александр Удальцов считает, что решение оставить команду в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) было справедливым. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

"Пари НН" занял 13-е место в прошлом чемпионате РПЛ, после чего уступил "Сочи" в стыковых матчах за право сыграть в турнире в следующем сезоне. 12-е место, которое позволяет напрямую остаться в РПЛ, заняли подмосковные "Химки", однако они не прошли лицензирование, и их место занял нижегородский клуб.

"Наверное, справедливое решение с точки зрения регламента было принято, мы его, естественно, поддерживаем", - сказал Удальцов.

По его словам, прошедший сезон получился для команды тяжелым и неоднозначным, с размазанной концовкой. "В общем-то, долго мы пребывали в течение межсезонья в таком подвешенном состоянии, потому что не до конца понимали свое будущее. Естественно, в таком эмоциональном фоне нам было очень тяжело", - добавил спортивный директор.