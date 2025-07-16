Сошедшей с заплыва на открытой воде на ЧМ Ершовой не потребовалась госпитализация

Спортсменка чувствует себя хорошо

СИНГАПУР, 16 июля. /ТАСС/. Россиянке Маргарите Ершовой, которая не сумела завершить заплыв на 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, не потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС сообщил тренер команды по открытой воде Кирилл Беляев.

В среду на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре прошли мужской и женский заплывы на дистанции 10 км.

"Все хорошо, она пришла в себя, все видит, - сказал Беляев. - Наш доктор и местные врачи подсуетились, все хорошо".

Первое место в заплыве заняла австралийка Моиша Джонсон, лучшей из россиянок стала Екатерина Сорокина, финишировавшая 11-й.