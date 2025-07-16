По словам спортивного директора нижегородского клуба Александра Удальцова, по переходу полузащитника ведутся переговоры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Даниил Лесовой интересен футбольному клубу "Пари Нижний Новгород", по нему ведутся переговоры. Об этом на пресс-конференции заявил спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов.

"Действительно, этот интерес есть, парень нам интересен, есть предварительная договоренность с "Динамо". В ближайшее время мы к этому вопросу вернемся", - сказал Удальцов.

Лесовой перешел в "Динамо" в 2020 году. В прошлом сезоне он выступал за кипрский АЕЛ на правах аренды.