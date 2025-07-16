Серб возглавил департамент в 2023 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Серб Милорад Мажич продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) на один год и останется руководителем департамента судейства и инспектирования. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Мажич возглавил департамент летом 2023 года.

Мажичу 52 года. Он работал арбитром с 2007 года. Серб обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" (3:1). В 2014 и 2018 годах работал на играх чемпионата мира, в 2017 году - на финале Кубка конфедераций в России.

Сербский специалист входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.