Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может расширить полномочия видеоассистентов рефери (VAR) к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, VAR может вмешиваться в эпизоды с назначением угловых и наказанием игрока второй желтой карточкой. На данный момент видеоассистенты могут сообщить главному арбитру о необходимости отменить взятие ворот, если перед ним обнаружили нарушение правил. Также VAR может вмешаться в эпизоды с возможным назначением пенальти или удалением игрока за прямую красную карточку.

Перед чемпионатом мира также может измениться правило исполнения пенальти. Отмечается, что в случае отраженного удара вратарем игрокам нападающей команды могут запретить добивать мяч.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных. Соревнования начнутся 11 июня и завершатся 19 июля.