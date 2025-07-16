3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно

ТАСС, 16 июля. Самарские "Крылья Советов" в одностороннем порядке расторгли трудовой договор с футболистом Владимиром Писарским. Об этом сообщил юрист игрока Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

3 июля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды.

"ФК "Крылья Советов" в одностороннем порядке расторг трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 - спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев. С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация - это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС", - написал Смирнов.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари НН" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в Российскую премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.