Финалистка Уимблдона 2014 года Эжени Бушар объявила о завершении карьеры

Она закончит профессиональную карьеру после турнира в Монреале

ОТТАВА, 16 июля. /ТАСС/. Финалистка Уимблдона 2014 года канадская теннисистка Эжени Бушар завершит карьеру после турнира в Монреале, который стартует 27 июля. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсети Х.

"Вы поймете, когда придет время. Для меня - сейчас. Я завершу там, где все началось, в Монреале", - написала Бушар.

Бушар 31 год. В 2014 году она также дошла до полуфиналов Открытого чемпионата Франции (2014) и Открытого чемпионата Австралии и занимала пятое место в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году в составе сборной Канады она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

В заключительном матче Бушар 9 июля уступила на турнире WTA 125 в Ньюпорте американке Анне Роджерс (5:7, 2:6), занимающей 256-ю позицию в мировом рейтинге. В последние годы канадка активно занимается пиклболом - видом спорта, который сочетает в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса.