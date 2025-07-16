В российскую делегацию, участвовавшую в параде церемонии открытия, вошли 17 спортсменов и 4 тренера

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Делегация российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, а также их тренеров, приняла участие в параде церемонии открытия Всемирной летней универсиады в Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского студенческого спортивного союза (РССС).

Церемония открытия Всемирных студенческих игр - 2025 проходит на стадионе в Дуйсбурге.

"В марш-параде вместе с другими участниками Игр прошли 17 спортсменов из России, имеющих нейтральный статус, и 4 тренера. - рассказал представитель РССС. - Они представляют фехтование, теннис, настольный теннис и тхэквондо. Накануне они прибыли в регион Рейн-Рур и провели первые тренировки. Всего в состав участников Игр вошли 48 российских спортсменов. Участники соревнований по плаванию и прыжкам в воду не смогли принять участие в церемонии открытия, поскольку находятся в Берлине, где пройдут соревнования по этим видам спорта. Также еще не прибыли в Германию дзюдоисты, гребцы и стрелки из лука - их соревнования начнутся позднее".

Спортсмены из РФ шли во время церемонии открытия в Дуйсбурге с флагом Международной федерации университетского спорта (FISU), который нес тхэквондист Ханмагомед Рамазанов. Российским атлетам запрещено демонстрировать на Универсиаде национальную символику.

"А вот индивидуальные нейтральные спортсмены, которые будут участвовать в этой Универсиаде", - так представили российских атлетов комментаторы во время прямой трансляции церемонии открытия на сайте FISU.

Первый соревновательный день для россиян - 17 июля: в Берлине россияне примут участие в соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду, в Эссене - по фехтованию и теннису.