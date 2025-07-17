Футболист "Атланты" Миранчук забил третий гол в сезоне MLS

Он отличился в матче против "Чикаго"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук отметился забитым мячом в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Чикаго".

Миранчук на 56-й минуте забил первый гол своей команды. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Для российского полузащитника это третий гол в нынешнем сезоне MLS. Ранее он забивал играх против "Нью-Йорк Сити" и "Орландо". Также в активе россиянина три голевые передачи.

"Атланта" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 22 матчах. "Чикаго" идет 10-м, имея в активе 29 очков после 22 встреч. В следующем туре "Атланта" в ночь на 20 июля дома примет "Шарлотт".