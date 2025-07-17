Соревнования проходили с 19 июля по 3 августа

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ТАСС открывает архивы и начинает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Игры XXII летней Олимпиады, проходившие в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года, стали главным спортивным событием страны. Освещать олимпийские баталии в Москву, Ленинград, Киев, Минск и Таллин приехали сотни журналистов со всего мира, которые, как потом показали сами Игры, не смогли составить конкуренцию по скорости передачи информации коллегам из ТАСС - главного информационного агентства СССР.

"В разгар летней Олимпиады дежурный в спортивной редакции ТАСС сорвал с телетайпа агентства Reuters телеграмму для его многочисленной олимпийской "команды", - вспоминал позднее один из бывших руководителей объединенной редакции спортивной информации ТАСС Юрий Хромов. - Смысл ее сводился к тому, что руководство английского агентства советовало своим журналистам больше внимания уделять комментариям, а не результатам и экспресс-интервью, поскольку ТАСС передает их быстрее. Это была невольная, но лестная оценка работы тассовской спортивной редакции, тем более что она прозвучала из уст многоопытного и сильного конкурента".

С 20 июля по 3 августа "спортивный" ТАСС передал для газет, радио и телевидения СССР 1 100 сообщений, для зарубежных - 2 103. Среди переданных новостей были не только "молнии" и технические результаты, но и комментарии, интервью, художественные зарисовки и репортажи.

Для того чтобы увеличить скорость передачи информации с олимпийских объектов, сотрудники спортивной редакции - первыми в агентстве - перешли на электронную обработку информации с помощью портативных переносных дисплеев, которые были размером не больше обычного "дипломата" и заряжались от сети и от батарей. Для того чтобы подготовленные на дисплее сообщения были отправлены в редакцию, достаточно было набрать городской номер телефона ЭВМ и положить телефонную трубку в специальные углубления, а все остальное сделает техника.

Программа освещения

Сообщение ТАСС от 11 июля 1980 года: Доводим до сведения редакций центральных, республиканских, краевых и областных газет ежедневную программу освещения в тассовской информации Игр XXII Олимпиады.

Ежедневно ТАСС предполагает передавать материалы об Олимпиаде общим объемом до 20 машинописных страниц. Эта информационная программа будет состоять из следующих сообщений:

с пометкой "молния" - краткие сообщения о чемпионах Олимпиады и рекордсменах мира. Они передаются в основном для радио, телевидения и не предназначены, как правило, для опубликования в печати, так как данные новости найдут отражение в последующей расширенной информации;

под рубрикой "Представляем чемпионов" - две корреспонденции: одна в 09:00-09:30 /сводная заметка о спортсменах, ставших чемпионами в минувший вечер с 18:00 до 24:00/, другая - в 18:00-18:30 /сводная корреспонденция о спортсменах, ставших чемпионами за текущий день с 09:00 до 18:00/;

под рубрикой "Олимпиада: старт за стартом" - отчет о ходе соревнований /с дополнениями в течение дня/;

подборка технических результатов финальных соревнований;

интервью, беседы с чемпионами, тренерами, видными спортивными деятелями;

репортаж из Олимпийской деревни, международного молодежного лагеря, главного пресс-центра и других мест Олимпиады;

информация о пресс-конференциях, конгрессах международных спортивных федераций и других мероприятиях официального характера;

сообщения о культурной программе;

обзор зарубежной прессы по олимпийской тематике;

сообщение-анонс об олимпийской программе следующего дня /выдается накануне в 15:00 - 17:00/.

Все эти материалы будут выдаваться за единой нумерацией в порядке последовательности поступления на телетайп.

Редакции газет используют из всей этой информационной программы ТАСС материалы по своему усмотрению и в соответствии с порядком освещения Олимпийских игр.