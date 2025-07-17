Виталий Смирнов подчеркнул, что Олимпийские игры всегда будут событием огромной важности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов посвятил подготовке, проведению и наследию Олимпиады-1980 в СССР десять лет своей жизни, его рабочий кабинет с тех пор всегда украшает фигурка олимпийского Мишки. О этом он рассказал ТАСС.

В 1976 году он был назначен первым заместителем председателя оргкомитета Олимпиады 1980 года, в 1981 году возглавил Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР, а в 1990-м возглавил Олимпийский комитет СССР.

"Тот Мишка остался в памяти людей, в миллионах сувенирах. У меня в кабинете он тоже есть - из нефрита. Мишка - это была удачная находка, - рассказал Смирнов. - Мы думали, каким должен быть талисман, обратились в Союз художников. Были варианты - зубцы кремлевской стены, Ванька-встанька и различные животные. Тогда мы обратились к Василию Пескову, журналисту, который вел программу "В мире животных". Попросили задать вопрос телезрителям - какое животное они хотели бы видеть в качестве талисмана. Подавляющее большинство выбрало медведя. Тогда уже над образом начал работать художник Виктор Чижиков".

"Помню, насколько серьезная была работа, с ним связанная, и ответственным момент, когда его отпускали в небо, - рассказал почетный член МОК. - Он был наполнен гелием, весил немало. И те, кто смотрел кадры церемонии закрытия Игр, должны были обратить внимание на красный шар, взлетевший в небо перед полетом Мишки. Это было сделано для того, чтобы следить за направлением и силой ветра. При сильном ветре его бы не отпустили, иначе был риск, что Мишка отправится на трибуны и кому-то нанесет травму. И только когда мы убедились, что шар взлетел вертикально, Мишку отпустили в московское небо".

"Для меня Олимпиада-80 - это десять лет моей жизни, сначала я работал в заявочном комитете - мы готовили заявку для сессии, которая была в октябре 1974 года в Вене. В рамках этой подготовки в 1973 году на Спартакиаду народов Советского Союза пригласили всех членов олимпийской семьи, руководителей международных федераций, - рассказал Смирнов. - Потом, когда мы получили Игры, был создан комитет, который готовил материалы для постановления правительства - что включать в заявку, в план подготовки и так далее. Уже в конце 1975 года был создан оргкомитет, в котором я трудился до 1981 года. После Олимпиады трудоустраивали людей, готовили отчеты и так далее. Так что - десять лет жизни".

Смирнов отметил, что Игры-80 изменили и его личную жизнь: "Та Олимпиада изменила и мою жизнь - тогда я встретился со своей будущей женой Ириной. Мы вместе работали в оргкомитете".

Спорт в крови

На вопрос, не изменится ли отношение к олимпийскому движению у россиян в связи с массовым недопуском отечественных спортсменов к международным соревнованиям, Смирнов ответил: "Народ у нас спорт искренне, по-настоящему любит. Я помню 1945 год, когда закончилась война, и что творилось на стадионе "Динамо" и на других стадионах, когда забивали гол - это было нечто невероятное. Весь город, по сути дела, был парализован".

"Спорт в крови у наших людей - мы его любим, причем мы любим не только футбол, хоккей, какой-то отдельный вид. Пожалуй, мы самая универсальная в этом плане страна, - отметил Смирнов. - Если американцы основную часть медалей завоевывают в легкой атлетике и плавании, то мы в лучшие наши годы завоевывали медали во всех видах - и в игровых (волейбол, баскетбол, гандбол, теннис), и в единоборствах (бокс, борьба, фехтование и прочее)".

"Бесспорно, с годами многое меняется. Но я думаю, что хорошее отношение к олимпийской идее, к кольцам - у наших людей остается. Они понимают, что происходит и почему. Вообще, за 130 лет только девять стран проводили у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. И мы входим в эту девятку. Сможем ли провести еще? Я ничего не исключаю. Все быстро меняется. Надеюсь, что у нас будет шанс подать новую заявку. Наша страна, конечно, сможет это сделать", - добавил он.

Олимпиада как фундамент для новых свершений

Смирнов подчеркнул, что Олимпийские игры всегда будут событием огромной важности: "Олимпиада - это не просто 17 дней, когда все встретились, побегали, попрыгали и так далее. Это было огромное событие для всей страны. В СССР помимо участников на Олимпиаде было почти столько же иностранных корреспондентов, примерно 1 200 судей. Кроме того, Олимпийские игры проходили еще в четырех городах - Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине. К Олимпиаде приобщились и миллионы людей, которые стояли вдоль трасс, по которым несли олимпийский огонь из Олимпии - повсюду его приветствовали толпы людей. К нам приехали около 100 тыс. гостей, была невероятная обстановка, все общались".

"Любые Олимпийские игры - это катализатор, ускорение. К Играм в Мюнхене, например, построили метро. У нас было сделано огромное количество дел, построены важнейшие объекты: аэропорт Шереметьево-2, Международный торговый центр - его планировали сдать к 2000 году, а он был готов уже к 1980-му. В Москве раньше было меньше гостиничных мест, чем в дореволюционной России, а к Играм гостиничный фонд увеличился - 90 тыс. мест", - рассказал Смирнов.

"Была построена гостиница "Космос", отреставрированы "Лужники", построен комплекс на Проспекте мира, который включает Олимпийский дворец и Дворец водных видов спорта, канал в Крылатском, велотрек, "Битцу", где проходили все конно-спортивные соревнования, были построены тренировочные центры - например, парусный центр в Сочи. До этого зимой тренироваться можно было только в Севастополе, а это - военная база, казармы, закрытый город, иностранцев туда не пускали. А Сочи уже тогда стал международным центром", - сообщил он.

"Тогда, в конце 70-х годов прошлого века, мы заложили колоссальный фундамент на будущее. И через тридцать с лишним лет такие же масштабные перемены произошли в олимпийском Сочи - благодаря Олимпиаде, аналогу которой в мире не найти. Регион фантастически преобразился. Олимпиада - это событие, которое оставляет глубокий след в памяти и в сознании", - заключил Смирнов.