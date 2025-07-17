Дмитрий Комбаров покинул пост главного тренера футбольного клуба "Спартак-2"

Он возглавлял команду с 2024 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дмитрий Комбаров ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба "Спартак-2". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Вместе с Комбаровым ушли его помощники - Геннадий Зубов, Виталий Виценец и Анатолий Скирчук, тренер вратарей Борис Ткачев, тренер по физической подготовке Василий Жернаков, а также аналитик Сергей Шариков.

Комбарову 38 лет, он возглавил "Спартак-2" в начале 2024 года, после того как клуб принял решение возобновить деятельность второй команды в целях лучшей работы клубной вертикали. Под его руководством команда заняла в завершившемся сезоне второе место во Второй лиге "Б".