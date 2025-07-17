Ранее он был осужден в Саратовской области по делу о хулигантсве

САРАТОВ, 17 июля. /ТАСС/. Бывшего бойца поп-ММА Джавида Рзаева, осужденного в Энгельсе Саратовской области по делу о хулиганстве, лишили российского гражданства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Да, лишен [гражданства]", - сказал собеседник агентства.

В апреле в прокуратуре региона сообщили, что суд признал 29-летнего мужчину, являющегося бывшим бойцом поп-ММА, виновным в хулиганстве (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ему назначили 2 года принудительных работ с удержанием из его заработка в доход государства 15%. Как установил суд, 10 ноября 2024 года мужчина в клубе в Энгельсе, получив от диджея отказ поставить музыку, которую он хотел, нанес ему не менее 15 ударов.

В 2024 году на турнире организации Hardcore Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После боя, находясь в ринге, он вступил в перепалку с другим бойцом, Артуром Кулинским, оскорбив его по национальному признаку, и попытался устроить драку. Впоследствии Рзаев принес извинения за допущенное им высказывание. Федерация бокса России бессрочно дисквалифицировала Рзаева и обратилась в Генеральную прокуратуру.

Два источника, не связанные друг с другом, в июле 2024 года сообщали ТАСС, что правоохранители рамках проверки могут оценить правомерность получения Рзаевым российского гражданства.