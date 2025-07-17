Недвижимость оценивается в $25 млн

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова продает свой дом в Манхэттен-Бич (штат Калифорния, США). Об этом сообщает Wall Street Journal.

Первоначальная цена недвижимости составляет $25 млн. Предыдущий свой дом россиянка продала за $5 млн.

Шарапова приняла решение продать дом из-за того, что большую часть времени проводит у своего мужа, британского бизнесмена Александра Гилкса.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации 2004 года и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Roland Garros (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).