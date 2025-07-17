Нагорных высказался в пользу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров

ТАСС, 17 июля. Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен быть ужесточен. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Мое личное мнение может не совпадать с мнением футбольных специалистов. Бытует мнение, что лимит ведет к уменьшению количества российских игроков и росту стоимости на рынке. Мне кажется, что лимит надо ужесточать. Перед чемпионатом мира был лимит "6+5" - на мой взгляд, это оптимально ", - сказал Нагорных.

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Согласно данным РФС, страны ЕАЭС представляют 26% футболистов, легионерами считаются 5%.