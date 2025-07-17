Теннисистка Жабер приняла решение взять паузу в карьере

Тунисская спортсменка является победительницей пяти турниров Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 17 июля. Тунисская теннисистка Онс Жабер приняла решение о приостановке профессиональной карьеры. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсети X.

На Уимблдоне Жабер проиграла в первом круге Виктории Томовой из Болгарии.

"В течение последних двух лет я сильно напрягалась, боролась с травмами и сталкивалась со многими другими трудностями. Но глубоко внутри я давно уже не чувствовала себя по-настоящему счастливой на корте. Теннис - такой прекрасный спорт. Но сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец поставить себя на первое место: чтобы дышать, исцеляться и заново открыть радость простого существования", - написала Жабер.

Жабер 30 лет, она занимает 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой этой организации. Жабер также является финалисткой трех турниров Большого шлема. Ее наивысшей позицией в мировом рейтинге было звание второй ракетки мира.