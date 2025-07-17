Чемпионка мира по волейболу удостоена награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил чемпионку мира по волейболу 2006 года и серебряного призера Олимпиады-2000 Елену Годину медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Годину Елену Михайловну - советника генерального директора некоммерческого партнерства спортивного клуба "Динамо" (Москва)", - говорится в тексте указа.

Годиной 47 лет. Она также является бронзовым призером чемпионатов мира (1998, 2002), трехкратной чемпионкой Европы (1997, 1999, 2001) и трижды выигрывала Гран-при (1997, 2000, 2002). Спортсменка 10 раз становилась чемпионкой России и трижды выигрывала Лигу чемпионов.

Также Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени директора муниципального автономного учреждения Новосибирска "Центр спортивной подготовки "Заря" Александра Лобарского.