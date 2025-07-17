В 2024 году губернатор заявил, что "Крылья Советов" имеют долг в размере 36 млн рублей

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" финансово полностью обеспечен на сезон. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, видеозапись встречи с командой распространила пресс-служба главы региона.

"Я вам гарантирую как губернатор, как учредитель клуба то, что таких вопросов нет - команда полностью финансово обеспечена на сезон. Об этом не беспокойтесь", - сказал губернатор.

Он добавил, что никакие внешние воздействия не будут влиять на команду.

В 2024 году Федорищев заявил, что "Крылья Советов" имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались "преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Позднее он направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата). В январе в ГУ МВД по Самарской области завели дело о мошенничестве по данному заявлению.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с "Крыльев Советов" по требованию "РТ-капитал". В команде заявили, что обжалуют решение суда.

"Крылья Советов" проведут матч первого тура нового сезона Мир - Российской премьер-лиги в гостях против тольяттинского "Акрона" 19 июля.