Адеев стал пятым в заплыве на 5 км на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

В женском заплыве лучшей из россиянок стала Екатерина Сорокина, ставшая 14-й

СИНГАПУР, 18 июля. /ТАСС/. Россиянин Денис Адеев финишировал пятым в заплыве на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Победителем стал немец Флориан Велльброк с результатом 57 минут 26,40 секунды. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (отставание - 2,9 секунды), третье - француз Марк-Антуан Оливье (+4,0). Адеев отстал на 10,8 секунды. Савелий Лузин финишировал 29-м (+3.38,50).

В женском заплыве на 5 км на открытой воде победу одержала австралийка Моиша Джонсон (1:02.01,30), второе место заняла итальянка Джиневра Таддеуччи (+1,0), третье -японка Итика Кадзимото (+27,6). Лучшей из россиянок стала Екатерина Сорокина, которая заняла 14-е место (+2.08,40). На 24-й позиции финишировала Полина Козякина (+3.22,70).

Ранее Велльброк и Джонсон стали победителями заплыва на 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта. Адеев и Сорокина также показали лучший результат среди российских спортсменов, заняв 6-е и 11-е места соответственно. Соревнования по плаванию на открытой воде проходят в акватории острова Сентоса. Год назад там в результате столкновения танкера с буксиром в воду попало около 400 тонн нефтепродуктов. Властям Сингапура достаточно быстро удалось устранить последствия аварии - уже к осени весь мазут был собран.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.