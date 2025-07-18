Спортсменка чипом на руке зацепилась за карабин поворотного буя

СИНГАПУР, 18 июля. /ТАСС/. Екатерина Сорокина во время заплыва на 5 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре зацепилась браслетом за буй, что лишило ее возможности бороться за медали и подвергло риску ее жизнь. Об этом российская спортсменка рассказала ТАСС.

Сорокина в начале дистанции шла в лидерах, однако финишировала 14-й.

"После первого круга я зацепилась за карабин поворотного буя. Чип [на руке] попал в карабин и закрылся, - сказала Сорокина. - Пока я доставала этот чип, все проплывали. Слава богу, мне повезло, что за нами было мало народу, иначе бы меня вообще утопили".

"Мне кажется, 30 секунд или минуту, - ответила спортсменка на вопрос, сколько времени отнял у нее этот инцидент. - Я потеряла всю эту [лидирующую] шайку-лейку, их ноги, потом пришлось всех догонять. Был бы иначе шанс на медаль? Шанс всегда есть. Расстроена, что не все получилось, но главное не терять уверенность и работать дальше".

Сорокиной 24 года, в 2019 году она завоевала бронзу на первенстве Европы по плаванию на открытой воде.