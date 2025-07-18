Выборы нового президента Международного олимпийского комитета проходили за три дня до открытия Игр-1980 в Доме союзов в центре Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) проходили за три дня до открытия Игр-1980 в Доме союзов в центре Москвы. Объявить о результатах выборов должен был уходящий в отставку президент лорд Майкл Килланин на лестнице Колонного зала в 200 м от пресс-центра.

"Тассовцы решили сделать так, - вспоминал спустя восемь лет один из журналистов спортивной редакции ТАСС Юрий Хромов. - Один из них будет стоять на лестнице вместе с другими представителями прессы, второй - внизу. Он должен увидеть, сколько пальцев поднимет его товарищ. Поскольку первым кандидатом на пост президента МОК считался Хуан Антонио Самаранч, то об этом избрании мог свидетельствовать один поднятый палец. Получив сигнал, стоявший внизу тассовец должен был выскочить из подъезда Колонного зала и назвать имя нового президента МОК третьему коллеге, который стоял в это время в будке телефона-автомата и разговаривал с находившимся в редакции оператором дисплея, на экране которого светилась заготовка с пробелом для имени нового избранника. Таким образом, пока конкуренты еще только бежали из зала в зал, "молния" ТАСС уже летела в эфир".