18-летний полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль со следующего сезона будет выступать под 10-м номером

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" продал около 70 тыс. футболок с фамилией Ламина Ямаля в первый день после того, как полузащитник сменил игровой номер. Об этом сообщил портал Culemania.

По информации источника, первоначальный доход от продаж футболок может составить около €10 млн, хотя точная сумма будет названа в следующие несколько дней. Отмечается, что футболки продавались в 170 странах. Как уточняет портал, у "Барселоны", несмотря на большой спрос, остается запас футболок с фамилией Ямаля для последующей реализации.

16 июля "Барселона" объявила, что 18-летний Ямаль со следующего сезона будет выступать под 10-м номером. Это стало возможным после того, как команду покинул Ансу Фати, перешедший в "Монако". Под этим номером за "Барселону" в разные годы выступали Диего Марадона, Роналдиньо и Лионель Месси.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за "Барселону", забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.