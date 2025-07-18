Полузащитник лишь 16 июля вернулся в расположение команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" накажет бразильского футболиста Вендела за длительное отсутствие на сборах команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Вендел прибыл в расположение "Зенита" 16 июля. По информации "Спорт-Экспресса", полузащитник смог отправиться в Санкт-Петербург лишь с третьей попытки. Первые два рейса он пропустил, оставшись в Бразилии, несмотря на приобретенные авиабилеты для возвращения в Россию.

"Ребята и тренерский штаб воспринимают его как Вендела, - ответил Семак на вопрос, как в команде воспринимают бразильца на фоне длительного отсутствия в команде. - Он прекрасный, очень талантливый игрок, но есть и минусы: например, его отсутствие. Он будет наказан. Думаю, руководство объявит меру наказания. Мы отталкиваемся от игровой модели и его желания. На сегодняшний день он игрок команды, он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то, естественно, останется в команде".

В августе 2024 года Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский "Ботафого", который должен был состояться летом. 21 мая стало известно, что Вендел не перейдет в "Ботафого", поскольку сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Венделу 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны.

Новый сезон "Зенит" начнет домашним матчем в чемпионате России против "Ростова". Встреча состоится в Санкт-Петербурге 20 июля.