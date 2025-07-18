Планировалось, что "Барселона" вернется на "Камп Ноу" 10 августа

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" перенес возвращение на стадион "Камп Ноу", изначально запланированное на 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25 июня "Барселона" объявила, что 10 августа проведет на "Камп Ноу" матч традиционного предсезонного турнира - "Трофей Жоана Гампера".

"Из за масштабов работ оказалось невозможным выполнить все требования, установленные для получения лицензии, несмотря на желание клуба открыть "Камп Ноу" поэтапно. Клуб продолжает тесно взаимодействовать с городским советом и соответствующими органами власти, чтобы продвигаться в выполнении различных требований", - говорится в заявлении клуба.

С 2022 года "Барселона" проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе. "Камп Ноу" был полностью реконструирован. Испанские СМИ сообщали, что в результате реконструкции вместимость арены увеличится до 106 тыс. человек, а на работы планировалось потратить не менее €1,5 млрд. Обновленный "Камп Ноу" планировалось открыть осенью 2024 года, однако сроки открытия были сдвинуты.

"Камп Ноу" был открыт в 1957 году. Стадион принимал два финала Лиги чемпионов - 1989 и 1999 годов.