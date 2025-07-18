ФШР планирует добиться включения рекордов юниорской сборной и Шогджиева в Книгу Гиннесса

Вся юниорская сборная России будет составлена из гроссмейстеров, а Шогджиев в 10 лет станет самым юным международным мастером в истории

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) планирует подать обращение в Книгу рекордов Гиннесса о признании достижений юниорской сборной России и Романа Шогджиева. Об этом на праздничном вечере, посвященном Дню шахмат, заявил глава ФШР Андрей Филатов.

"Ни разу в истории мировых шахмат не было такого, что все игроки национальной сборной до 16 лет являются гроссмейстерами. Ребята поедут в Колумбию на шахматную олимпиаду, надеюсь, порадуют высокими результатами. Мы будем подавать в Книгу рекордов Гиннесса: не было такого, чтобы четыре гроссмейстера до 16 лет попали в одну команду", - сказал Филатов.

"Это не все наши достижения. Есть у нас выдающийся шахматист [Роман Шогджиев], который попадает в Книгу рекордов Гиннесса, в 10 лет он выполнил норму международного мастера. Это большое достижение, в истории мировых шахмат такого не было. Мы гордимся этим", - добавил глава ФШР.

Всемирная шахматная олимпиада среди игроков до 16 лет пройдет с 16 по 23 августа в колумбийской Барранкилье.

Ранее ТАСС сообщил о том, что 10-летний Шогджиев станет самым юным международным мастером в истории.