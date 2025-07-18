Тренер "Балтики" стал третьим наставником в истории, руководившим семью клубами в высшем дивизионе чемпионата России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев стал третьим наставником в истории, руководившим семью клубами в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Талалаев установил это достижение в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Ранее по семь клубов в высшем дивизионе чемпионата страны тренировали Сергей Павлов и черногорец Миодраг Божович.

Талалаеву 52 года, он возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в РПЛ. Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской "Волгой", подмосковными "Химками", самарскими "Крыльями Советов", грозненским "Ахматом", московским "Торпедо", а также исполнял обязанности главного тренера "Ростова".