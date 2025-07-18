Российский шпажист Швелидзе выиграл золото Универсиады

Швелидзе стал вторым россиянином, выигравшим золото Универсиады, после пловца Николая Колесникова

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Швелидзе завоевал золотую медаль Универсиады в фехтовании на шпагах. Соревнования проходят в Германии.

В финале Швелидзе победил венгра Шому Шомоди со счетом 15:11. В полуфинале Швелидзе одержал победу со счетом 15:8 над соотечественником Кириллом Гуровым, который стал бронзовым призером турнира.

Швелидзе стал вторым россиянином, выигравшим золото Универсиады, днем ранее это сделал пловец Николай Колесников на дистанции 400 м вольным стилем.

Российские спортсмены выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля. В них принимают участие 48 российских спортсменов.