В апреле Овечкин в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки

ОТТАВА, 18 июля. /ТАСС/. Свитер российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что это решение является отражением знаменательного момента в карьере российского хоккеиста. В апреле Овечкин в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

Овечкину 39 лет, на счету россиянина сейчас 897 шайб и 726 передач в 1 491 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.