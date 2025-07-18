"Динамо" провело первый матч в РПЛ под руководством Валерия Карпина

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" дома со счетом 1:1 сыграли вничью с калининградской "Балтикой" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе "Динамо" гол забил Хуан Хосе Касерес (48-я минута). У "Балтики" отличился Брайан Хиль (12).

"Динамо" провело первый матч в РПЛ под руководством Валерия Карпина, который возглавил клуб 13 июля. До старта чемпионата бело-голубые в товарищеских матчах одержали победы над клубом Медиалиги 2Drots (3:0), сербскими ОФК (4:0) и "Партизаном" (3:1), а также московским "Локомотивом" (5:1), и сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (1:1). В прошлом сезоне клубом руководил чех Марцел Личка, который покинул команду 1 мая. До конца розыгрыша РПЛ исполняющим обязанности главного тренера был Ролан Гусев, бело-голубые заняли пятое место.

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев стал третьим наставником в истории, руководившим семью клубами в высшем дивизионе чемпионата России. Талалаев возглавил калининградцев в сентябре 2024 года и привел их к победе во втором по силе дивизионе чемпионата страны. До этого в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской "Волгой", подмосковными "Химками", самарскими "Крыльями Советов", грозненским "Ахматом", московским "Торпедо", а также исполнял обязанности главного тренера "Ростова". Ранее по семь клубов в высшем дивизионе чемпионата страны тренировали Сергей Павлов и черногорец Миодраг Божович.

Во втором туре "Динамо" 26 июля дома сыграет с "Ростовом", "Балтика" в этот же день проведет гостевой матч со столичным "Спартаком".