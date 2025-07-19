Соглашение с нападающим было рассчитано до конца сезона-2029/30

ОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Омский "Авангард" расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с нападающим было рассчитано до конца сезона-2029/30.

18 июля "Авангард" сообщил, что обсуждает расторжение контракта с Ткачевым. В клубе объяснили данное решение непростой ситуацией с потолком зарплат, поскольку соглашение с форвардом не позволяло усилить проблемные позиции.

Ткачеву 29 лет, он является воспитанником омского хоккея. В прошедшем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он из-за травмы провел лишь 4 игры, набрав 5 очков (1 заброшенная шайба + 4 голевых паса), в плей-офф на его счету 10 (3+7) очков в 13 матчах. В сезоне-23/24 Ткачев набрал 75 (20+55) очков в 58 встречах, замкнув пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

В КХЛ нападающий также играл за петербургский СКА, владивостокский "Адмирал", уфимский "Салават Юлаев". Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за "Лос-Анджелес", отметившись 2 результативными передачами.