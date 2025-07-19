Для россиян эта медаль стала первой на турнире

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Российский синхронист Александр Мальцев стал победителем чемпионата мира по водным видам спорта в технической программе соло. Турнир проходит в Сингапуре.

Мальцев показал результат 251,7133 балла. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), третье - мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600).

Данная медаль стала первой для российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, на проходящем чемпионате мира.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории пятикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов, ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.