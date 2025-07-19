Мальцев сравнил с лотереей синхронное плавание после изменения правил

Он отметил, что сейчас спортсмены стали делать похожие друг на друга программы

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Новые правила кардинально изменили синхронное плавание, сейчас соревнования стали больше походить на лотерею. Об этом журналистам рассказал Александр Мальцев после победного выступления в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, этот старт для него стал первым на международной арене после трехлетнего перерыва.

"Я не был уверен ни в одной программе, потому что спорт у нас стал больше похож на лотерею, - сказал Мальцев. - Мы видели на разных соревнованиях, что сильный спортсмен может отлететь на низкое место, а спортсмен не очень высокого класса - подняться на высшую ступень пьедестала. Важно соблюсти баланс: нужно, чтобы была очень высокая техника, хорошее художественное впечатление, определенный коэффициент сложности и благосклонность судей".

Соло включено в программу чемпионата мира с 2023 года. "Я впервые выступаю на чемпионате мира в сольной программе. Впечатления новые, но в большей степени новые по причине того, что это первый за три года старт на международной арене. Плюс изменились правила, сейчас мы выступаем уже в совершенно новом виде спорта, это не то синхронное плавание, которое было в 2019 году на чемпионате мира - это абсолютно новый вид спорта", - добавил он.

Спортсмен отметил, что новые правила кардинально поменяли вид спорта. "У нас сейчас стало все более структурировано, теперь надо выполнить определенный набор элементов, в то время как арсенал старого синхронного плавания был безграничным. Раньше можно было показать большое количество интересных движений, которые ты можешь показать, продемонстрировать свой уровень. Сейчас этого сделать нельзя - есть определенные элементы, которые прописаны в таблице сложности, и можно брать только их, если хочешь получить коэффициент сложности. Сейчас все делают очень похожие друг на друга программы", - пояснил он.