Игрок назвал Калининград красивым и интересным городом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Боснийскому футболисту калининградской "Балтики" Элдару Чивичу комфортно жить и играть в России. Об этом он рассказал ТАСС.

18 июля "Балтика" сыграла вничью со счетом 1:1 с московским "Динамо" в первом матче нового сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я считаю, что результат для нас неплохой. Мы играли против сильной, хорошо обученной команды, - сказал Чивич. - Мы не позволили создать много моментов одному из лидеров чемпионата, я думаю, это хорошо".

"Я в России недавно, но мне здесь очень нравится. Я рад, что приехал сюда, мне здесь комфортно жить и играть. Пока в Калининграде я провел не так много времени, был несколько раз в центре, но могу сказать, что это красивый и интересный город. Уверен, что еще смогу познакомиться с ним поближе", - добавил собеседник агентства.

Чивичу 29 лет, он является чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" и чемпионом Словакии в составе "Спартака" из Трнавы.