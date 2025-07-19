Спортсмен стал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта в технической программе соло, уступив россиянину

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу в начале своей карьеры равнялся на Александра Мальцева. Об этом он рассказал журналистам после выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, где он уступил первое место российскому спортсмену в технической программе соло.

Мальцев показал результат 251,7133 балла, Гонсалес-Бонеу набрал 241,1667 балла.

"Когда я начал выступать в синхронном плавании, он был тем, на кого я равнялся. Он мне очень многое дал, ведь в 2010-е он был самым успешным спортсменом. И сегодня я понимал, что мне будет сложно победить, но я рад стоять рядом с ним", - сказал 21-летний испанец.

"Вдохновляет ли он меня? Да, очень. Мальцев, Джорджо Минисини, Пау Рибас. Эти трое - самые важные в моей истории", - добавил Гонсалес-Бонеу.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории пятикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов, ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Также россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.