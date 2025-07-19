Шипов назвал провальным выступление россиянок на Кубке мира по шахматам

Лучшей из россиянок на турнире стала Екатерина Лагно, которая дошла до четвертого раунда

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Выступление российских шахматисток на Кубке мира получилось провальным. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Лучшей из россиянок на турнире стала Екатерина Лагно, которая дошла до четвертого раунда.

"Что тут оценивать, это провал. Катя допустила чудовищную ошибку на тай-брейке, и дальше Кубок мира пройдет без наших шахматисток", - сказал Шипов.

Кубок мира проходит в Батуми и завершится 29 июля. По его итогам три лучшие шахматистки сыграют на турнире претенденток.