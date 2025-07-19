У футболиста есть пункт в контракте, согласно которому он может уйти раньше срока

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Антон Миранчук может покинуть швейцарский "Сьон" до истечения срока контракта, в футболисте заинтересованы другие клубы. Об этом ТАСС сообщил президент "Сьона" Кристиан Константен.

Контракт россиянина со швейцарским клубом истекает в июне 2026 года.

"К Миранчуку есть интерес со стороны других клубов. У него в контракте есть пункт, согласно которому он сможет покинуть команду раньше истечения срока контракта, - сказал Константен. - О каких клубах речь - пока говорить не будем".

Миранчуку 29 лет, он выступает за "Сьон" с сентября 2024 года. Игрок провел 24 матча в чемпионате Швейцарии, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.