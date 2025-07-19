Татьяна Гайдай заняла 12-е место на первенстве мира в Сингапуре

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Представительница России впервые не смогла победить в технической программе соло по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта.

На мировом первенстве в Сингапуре в этой дисциплине участвовала россиянка Татьяна Гайдай. Она показала результат 228,5625 балла и заняла в финале последнее, 12-е место. После выступления Гайдай расплакалась из-за допущенной ошибки.

Победительницей соревнования стала китаянка Сю Хуэйянь (272,9917). В тройку призеров также вошли белоруска Василина Хондошко (260,5416) и испанка Ирис Тио Касас (260,2917).

Российские синхронистки неизменно побеждали в технической программе соло на чемпионате мира, если принимали участие в ней. В 2007 году в этой дисциплине начали разыгрывать медали на чемпионате мира. С 2022 по 2024 год российские спортсмены не принимали участия в мировых первенствах из-за ситуации на Украине и не имели возможности продолжить победную серию. При этом в произвольной программе соло россиянки до отстранения лишь раз не сумели одержать победу - в 2007-м Наталья Ищенко уступила француженке Виржини Дидье, заняв второе место.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.