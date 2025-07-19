Искусственный интеллект, по мнению тренера, должен оценивать технические моменты

СИНГАПУР, 19 июля. /ТАСС/. Новые правила в синхронном плавании требуют внедрения в судейство искусственного интеллекта. Такое мнение журналистам на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре высказала тренер российских синхронисток Татьяна Данченко.

"Должен стоять видеорегистратор и фиксировать все градусы, докруты и недокруты, другие нюансы, которые направлены на то, чтобы сделать судейство объективным. Сейчас все равно играет роль человеческий фактор - зрительная реакция у всех разная. Считаю, что если есть такая градация, направленная на объективность, то человеческий фактор надо выносить за скобки", - сказала Данченко.

"Да, артистичность должны судить люди, но технические моменты, мне кажется, однозначно должен оценивать искусственный интеллект", - добавила она.

На чемпионате мира в Сингапуре в субботу были разыграны первые медали в синхронном плавании. В мужской технической программе соло победу одержал российский синхронист Александр Мальцев, в аналогичной дисциплине у женщин россиянка Татьяна Гайдай из-за ошибки при исполнении элемента заняла в финале последнее, 12-е место.