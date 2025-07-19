Он возглавлял команду с 3 июня

ТАСС, 19 июля. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Вячеслав Козлов покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Козлов возглавил "Сочи" 3 июня, подписав с клубом двухлетний контракт. Под его руководством команда не провела ни одного матча. Также "Сочи" покинул ассистент главного тренера Александр Савченков.

"Нами принято взвешенное решение, в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями. В приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого мы объявим в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения. От имени клуба желаю Вячеславу Козлову и Александру Савченкову успехов в дальнейшей карьере", - сказал генеральный директор "Сочи" Игорь Григоренко.

Последние четыре сезона Козлов входил в тренерский штаб московского "Динамо", где отвечал за игру в большинстве. Ранее в качестве ассистента он работал в московском "Спартаке", омском "Авангарде" и пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар". В качестве игрока Козлов также стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и бронзовым призером чемпионата мира.

"Сочи" по итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона занял последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. После окончания турнира в отставку с поста главного тренера команды был отправлен Сергей Зубов.