Гости смогли увидеть церемонии открытия и закрытия фестиваля, поучаствовать в массовой зарядке, а также пройти шествием по Садовому кольцу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Олимпийская Москва" прошел в центре столицы и собрал тысячи любителей спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гости смогли увидеть церемонии открытия и закрытия фестиваля, поучаствовать в массовой зарядке, а также пройти шествием по всему Садовому кольцу, на территории которого каждый участник мог попрактиковаться в различных видах спорта, включая бокс, тяжелую атлетику, регби, гандбол, теннис, волейбол, биатлон и многие другие. Одной из самых уникальных стала тренировка в стиле стронгменов, где любой желающий мог попробовать сдвинуть автобус.

Также посетители фестиваля могли принять участие в массовой тренировке по сайклу, в тренировке по зумбе и капоэйре, спортивно-развлекательном квизе. Были в программе и показательные выступления спортсменов в дисциплине BMX, а также баскетбольных фристайлеров.

Фестиваль прошел в Москве при поддержке Департамента транспорта Москвы и Олимпийского комитета России.