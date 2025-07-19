Хоккеист побывал на реконструированной площадке на Флотской улице

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава управы Головинского района города Москвы Дмитрий Бунаков вручил на реконструированной площадке на Флотской улице свитер с символикой района нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Овечкин в субботу побывал на Никольской улице в центре Москвы, а потом приехал на Флотскую улицу, где жил ранее. Игрок побывал на площадке, которая была реконструирована.

"Я жил тут на Флотской, мы сюда приходили играть в футбол. Очень хорошо, что тут сделали такую прекрасную площадку для детей", - сказал Овечкин.

На площадке нанесены упоминания о рекорде Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который он установил в апреле этого года.